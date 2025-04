Papa Francesco, Codacons: sempre vicino ai consumatori

AgenPress. Papa Francesco è stato un Pontefice vicino ai consumatori e in più occasioni ha sostenuto le battaglie del Codacons in favore dei più deboli. Lo ricorda l’associazione, che esprime cordoglio a nome di tutti i consumatori italiani per la morte del Santo Padre.

“Nessun Pontefice si era finora avvicinato così tanto al mondo dei consumatori e alle battaglie in loro favore – ricorda il presidente Carlo Rienzi – In ben 5 occasioni negli ultimi anni Papa Francesco ha deciso di rivolgersi direttamente al Codacons attraverso delle toccanti lettere in cui ha ringraziato l’associazione per le iniziative avviate e regalato la sua benedizione: in particolare il Papa ha espresso apprezzamento per le consegne di generi alimentari organizzate dal Codacons durante il periodo del Covid in favore dei poveri ospitati a Palazzo Migliori a Roma, la struttura messa a disposizione proprio da Papa Francesco per dare aiuto ai più bisognosi.

Un ringraziamento è arrivato dal Pontefice nel 2021 anche per l’attività dell’associazione in favore degli anziani, mentre nel 2023 e 2024 Papa Francesco ha espresso in due separate lettere il suo vivo apprezzamento per i calendari di sensibilizzazione sociale realizzati dal Codacons, il primo contro la guerra in Ucraina, il secondo sul tema dell’immigrazione a Lampedusa” – conclude Rienzi.