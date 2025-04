Il Consiglio europeo adotta due misure di assistenza a sostegno delle forze armate moldave

AgenPress. Il Consiglio ha adottato una settima misura di assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pace (EPF) a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova per modernizzare le capacità di difesa aerea a corto raggio del Paese .

La misura di assistenza adottata ha un valore di 20 milioni di euro e finanzierà lanciatori e missili per la difesa aerea a corto raggio .

Il 7 aprile , il Consiglio ha adottato la sesta misura di assistenza EPF a sostegno della mobilità della fanteria delle Forze Armate moldave e delle capacità di comando e controllo relative alla difesa aerea, per un valore di 40 milioni di euro. Questa misura è destinata a finanziare veicoli leggeri per la mobilità tattica e apparecchiature di comando e controllo per l’integrazione tattica e operativa dei sistemi di difesa aerea a corto raggio.

L’UE è il primo partner della Moldavia in materia di sicurezza. Le attrezzature che forniamo, come veicoli, dispositivi di protezione e ambulanze mobili, rappresentano un investimento per la pace e la protezione delle persone. Mirano a modernizzare l’esercito moldavo e a potenziarne le capacità difensive, nel pieno rispetto della neutralità della Moldavia.

Queste nuove azioni portano il sostegno dell’EPF alla Moldavia a un totale di 197 milioni di euro. Basandosi sulle precedenti misure di assistenza dell’EPF dal 2021, questo supporto continuerà a consentire alle Forze Armate moldave di migliorare la propria efficacia operativa, accelerare il raggiungimento degli standard e dell’interoperabilità dell’UE e, di conseguenza, proteggere meglio le infrastrutture civili critiche e la popolazione civile in situazioni di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre la capacità della Moldavia di partecipare alle missioni e alle operazioni militari PSDC dell’UE.

L’UE si impegna a fornire tutto il sostegno necessario alla Moldavia per affrontare le sfide che si trova ad affrontare a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e a rafforzare la resilienza, la sicurezza e la stabilità del Paese di fronte alle attività destabilizzanti della Russia.

Il Fondo europeo per la pace è stato istituito nel marzo 2021 per finanziare azioni nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune volte a prevenire i conflitti, preservare la pace e rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionali. In particolare, il Fondo europeo per la pace consente all’UE di finanziare azioni volte a rafforzare le capacità di Stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali in materia militare e di difesa.