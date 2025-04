ATAC: successo storico della mobilità pubblica per le Esequie del Santo Padre e il Giubileo degli adolescenti

AgenPress. Si conclude con la giornata odierna l’eccezionale lavoro che ATAC in questi cinque giorni ha svolto per offrire servizi di mobilità alle centinaia di migliaia di persone che si sono riversate nella Capitale per rendere omaggio al Santo Padre e per il Giubileo degli Adolescenti, oltre che per le celebrazioni dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione.

Attraverso un notevole sforzo organizzativo e in stretto coordinamento con Roma Capitale, la Prefettura di Roma e i numerosi enti coinvolti, ATAC, grazie ancora una volta all’impegno e la professionalità dei suoi lavoratori, è riuscita con grande successo ad offrire un servizio di trasporto pubblico regolare nonostante i flussi di passeggeri assolutamente straordinari che hanno attraversato la Capitale.

Potenziati i servizi di trasporto e l’assistenza nelle stazioni metro. Il servizio di superficie ha saputo modellarsi con prontezza alla trasformazione del centro città, necessaria per consentire lo svolgimento delle esequie e accogliere le centinaia delegazioni ufficiali di Stati Esteri arrivate per l’ultimo saluto al Pontefice, adattandosi alla nuova viabilità per continuare ad offrire un servizio di trasporto affidabile ai pellegrini e ai numerosi turisti che hanno scelto di visitare la città in questo lungo weekend.

Le metropolitane sono state individuate come unico mezzo di trasporto pubblico deputato a servire le aree centrali di Roma. Oltre a potenziare il servizio di trasporto, ATAC ha quindi organizzato un imponente presidio delle stazioni al fine di offrire il miglior servizio di accoglienza, informazione e sicurezza alle decine di migliaia di passeggeri che ogni ora, per giorni, hanno transitato incessantemente lungo le linee.

Questa grande sfida, superata con successo, ha messo in evidenza i benefici degli importantissimi investimenti effettuati con i fondi giubilari e PNRR sulle infrastrutture e i mezzi, realizzati dalle strutture tecniche di ATAC in collaborazione con Roma Capitale, al fine di offrire alla città un servizio di trasporto pubblico locale sempre migliore.

Dichiarazione del Direttore Generale, Alberto Zorzan. “Sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi giorni da ATAC e desidero esprimere al personale della Società le mie congratulazioni e i sentiti ringraziamenti del Sindaco e del Prefetto che hanno elogiato il servizio svolto con grande efficacia e professionalità. Continuiamo a vedere giorno dopo giorno il progresso che l’organizzazione di ATAC, con il contributo di tutti i suoi oltre 10.000 dipendenti, sta concretizzando a favore dei suoi clienti e della città”.

Da domani Giubileo delle Persone con Disabilità. L’impegno di ATAC non si ferma qui: nelle giornate di domani lunedì 28 aprile e di martedì 29 si svolgerà il Giubileo delle Persone con Disabilità e pertanto saranno intensificate le linee bus di superficie – tutte accessibili per persone a ridotta mobilità – 23, 32, 40, 49, 62, 64, 70, 83, 85, 87, 105, 118, 246, 492, 495, 792, 916 – e potenziate in termini di presidio le stazioni metropolitane più vicine alla Santa Sede: Cipro (dotata di ascensore), Ottaviano e Lepanto (dotate di servoscala).