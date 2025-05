Conclave. Il programma delle giornate di domani, mercoledì 7, e dopodomani, giovedì 8 maggio

AgenPress. Il programma delle giornate di domani, mercoledì 7, e dopodomani, giovedì 8 maggio. La mattina, alle 10, la Messa “pro eligendo Pontifice” presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re; nel pomeriggio, alle 16.30, la processione dei porporati in base all’ordine di appartenenza (prima i cardinali diaconi, poi i cardinali presbiteri, infine i cardinali vescovi), tutti in abito corale che procedono con il canto del Veni, creator Spiritus verso la Cappella michelangiolesca. Lì il giuramento, la meditazione di padre Raniero Cantalamessa, predicatore emerito della Casa Pontificia, la prima votazione e la prima fumata serale.

Giovedì mattina i cardinali elettori si ritroveranno prima delle 8 nel Palazzo Apostolico, per celebrare Messa e Lodi nella Cappella Paolina. A seguire si ritireranno alle 9.15 in Sistina per recitare l’Ora media e procedere poi alle votazioni. Pranzo intorno alle 12.30 a Santa Marta, alle 15.45 la partenza verso il Palazzo Apostolico, quindi alle 16.30 il ritiro in Sistina con altre votazioni e al termine (intorno alle 19.30) i Vespri. Preghiere e testi saranno tutti in latino, ha sottolineato Bruni. Che, ancora una volta, ha spiegato che due sono le fumate previste nelle diverse giornate: una a fine mattinata, intorno alle 12; una la sera, verso le 19. Alla fine, cioè, della seconda votazione mattutina o serale. Naturalmente se il nuovo Papa verrà eletto alla prima votazione (mattutina o serale), la fumata bianca sarà anticipata.