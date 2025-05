Il Ministro Schillaci alla cerimonia di premiazione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”

AgenPress. Martedì 13 maggio, alle ore 16.30, presso la Sala Polifunzionale di Largo Chigi 19, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano interverranno alla cerimonia di premiazione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Salute.

L’iniziativa, rivolta a tutte le scuole italiane e giunta alla sua prima edizione, è volta a sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati all’uso di droghe, sull’importanza della libertà dalle dipendenze e sulla promozione di corretti stili di vita, attraverso linguaggi espressivi come fumetti, video e performance artistiche.