AgenPress. Il presidente Vladimir Putin ha elogiato il “coraggio” dei soldati russi che combattono in Ucraina in un discorso rivolto a migliaia di militari e a circa 20 leader stranieri riuniti nella Piazza Rossa di Mosca per partecipare alle celebrazioni per l’80° anniversario della vittoria sulla Germania nazista.

In occasione del 9 maggio, Putin ha nuovamente tracciato parallelismi storici tra la Seconda guerra mondiale e l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

“L’intero Paese, la società, il popolo sostengono coloro che prendono parte all’operazione militare speciale” in Ucraina, ha affermato il presidente russo, utilizzando il termine che Mosca ha adottato per descrivere la propria invasione.

“Siamo orgogliosi del loro coraggio e della loro determinazione, della loro forza mentale che ci ha sempre portato vittorie”, ha aggiunto, assicurando che la Russia “è stata e sarà un baluardo indistruttibile contro il nazismo, la russofobia e l’antisemitismo”.

Putin ha inoltre sottolineato che la Russia ricorderà e apprezzerà sempre il contributo degli Alleati alla vittoria nella Seconda guerra mondiale.

“La Russia apprezza profondamente il contributo dei combattenti della resistenza, degli eserciti alleati e del coraggioso popolo cinese alla vittoria”, ha sottolineato.

Sul podio delle autorità nella Piazza Rossa c’erano veterani e leader di circa 20 paesi, tra cui Cina, Brasile, Kazakistan, Bielorussia, Vietnam, Armenia, Cuba e Venezuela.

Nonostante l’isolamento politico promosso dall’Occidente, il primo ministro slovacco Robert Fico e il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic hanno partecipato oggi alla parata militare a Mosca, così come il presidente serbo-bosniaco Milorad Dodik, ricercato dalla giustizia bosniaca.

Davanti a loro hanno marciato circa 11.000 soldati, tra cui 1.500 che hanno combattuto in Ucraina, come riportato dall’agenzia TASS. Alla parata hanno preso parte anche soldati provenienti da 13 paesi, tra cui Cina, Vietnam, Myanmar ed Egitto.