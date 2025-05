Unione Naz. Consumatori su nota Istat: quadro desolante

AgenPress. “Un quadro desolante!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la nota Istat sull’andamento dell’economia italiana.

“Anche se il contenuto della nota è solo un sunto di quanto già noto, l’insieme delineato è alquanto preoccupante: rallenta la crescita della spesa delle famiglie, diminuisce il reddito disponibile, calano le vendite al dettaglio, diminuisce la fiducia dei consumatori, aumenta l’inflazione con una forte accelerazione dei beni alimentari. Insomma, peggio di così non si può!” prosegue Dona.

“Se a questo si aggiunge l’elevata e persistente incertezza per via dei dazi annunciati e la vulnerabilità delle imprese a possibili shock da domanda estera, definita dall’Istat stessa come un fattore di particolare criticità, la situazione economica dell’Italia non può che definirsi grave e allarmante” conclude Dona.