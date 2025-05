Il Cremlino respinge il cessate il fuoco di 30 giorni

AgenPress. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto l’idea di un cessate il fuoco di 30 giorni tra Russia e Ucraina, sostenendo in un’intervista rilasciata ad ABC News il 10 maggio che ciò costituirebbe “un vantaggio” per l’Ucraina.

“L’Ucraina continuerà la sua mobilitazione totale, portando nuove truppe in prima linea. L’Ucraina userà questo periodo per addestrare nuovo personale militare e dare riposo a quello esistente. Quindi, perché dovremmo concedere un tale vantaggio all’Ucraina?”, ha detto Peskov ad ABC News.

Peskov ha aggiunto che la Russia vuole che vengano interrotte le spedizioni di armi occidentali all’Ucraina, ribadendo che, in caso contrario, un cessate il fuoco sarà “un vantaggio” per l’Ucraina.

Peskov ha continuato affermando che il presidente russo Vladimir Putin “sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema, per raggiungere un accordo attraverso mezzi pacifici e diplomatici”, ma senza una chiara risoluzione della guerra in atto la Russia “deve” continuare la guerra.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha ripetutamente chiesto un cessate il fuoco di 30 giorni , spiegando che i cessate il fuoco di tre giorni proposti dalla Russia in prossimità di Pasqua e del Giorno della Vittoria erano “teatrali”.