E’ Report il programma RAI più seguito sui social, record di giovani

AgenPress. Report, storico programma d’inchiesta di Rai 3, tra i più longevi e autorevoli del servizio pubblico, con una media di circa 8% nel prime time di domenica ma con punte anche del 13%. Ma Report è anche il programma in assoluto più seguito sui social network (escluso Sanremo).

Lo conferma una elaborazione di Omnicom Media Group, centro media multinazionale.

Report è stabilmente in testa alla classifica non solo dei programmi più seguiti ma anche più dibattuti e con maggiori interazioni. Oltre 5.3 milioni di utenti unici in un mese, una media che i pubblicitari definiscono ‘impressionante’. Questa forte presenza sui social, frutto di una strategia mirata pianificata in questi anni da Sigfrido Ranucci, grazie anche alla sua esperienza multimediale maturata in passato a Rainews 24 e al lavoro della sua squadra, consente di dialogare con un target che non guarda la Rai e consuma ‘comunicazione’ solo su piattaforme digitali o al massimo qualche rete nativo digitale.

“In sostanza al pari di Sanremo e degli eventi sportivi, Report consente al brand Rai di mantenersi letteralmente in vita presso la fascia 15-25, ma a differenza degli eventi musicali in modo continuativo e sistematico. Fasce in cui tradizionalmente Mediaset e le ‘native digitali’ la fanno da padrone”, annotano i centri media. Presenti sui social altri brand rai come Ballando con le stelle, il fenomeno social Mare fuori, il Paradiso delle signore, ma decisamente staccati e sotto il milione.