Giornata del Sollievo, Schillaci: “Impegno per garantire le cure palliative è un atto di rispetto per la vita”

AgenPress. “Offrire sollievo dal dolore, accompagnare con competenza e umanità chi affronta malattie inguaribili, sostenere le famiglie in uno dei momenti più delicati dell’esistenza: tutto questo non è solo un atto di cura, ma un’espressione di civiltà e un impegno ineludibile in una società inclusiva. In occasione della Giornata del Sollievo, ricordo che anche per il 2025 abbiamo aumentato di 10 milioni di euro il Fondo per le cure palliative al fine di rafforzare la rete dell’assistenza e dare piena attuazione alla legge 38 del 2010.

Le cure palliative rappresentano un diritto fondamentale e un pilastro imprescindibile di un sistema sanitario equo, umano e vicino ai bisogni delle persone, che sappia garantire la possibilità di vivere con dignità anche nella malattia. Prendersi cura sempre è un dovere morale, una responsabilità istituzionale e un atto di profondo rispetto per la vita”.

Lo dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della XXIV Giornata del Sollievo, che si celebra oggi.