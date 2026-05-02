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Morte Zanardi. Mattarella: “E’ stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport”

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AgenPress. L’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito.

Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”.

E’ quanto scrive, in una nota, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

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