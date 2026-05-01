Trump: “La prossima settimana al 25% i dazi doganali sui veicoli europei”. Lange: “Gli Stati Uniti sono un partner commerciale inaffidabile”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato un aumento dei dazi doganali su auto e camion prodotti nell’Unione Europea, accusando gli europei di non rispettare le disposizioni di un accordo commerciale raggiunto tra Stati Uniti e UE.

L’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di aumentare i dazi sulle auto provenienti dall’UE dimostra che gli Stati Uniti sono un partner commerciale inaffidabile, ha dichiarato oggi Bernd Lange, presidente della commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo.

“Quest’ultima mossa dimostra quanto sia inaffidabile la parte americana”, ha affermato Lange. “Non è questo il modo di trattare i partner stretti. Ora non possiamo che rispondere con la massima chiarezza e fermezza, facendo leva sulla forza della nostra posizione”, ha sottolineato.

Lange ha definito il comportamento di Trump “inaccettabile”. Ha affermato che l’UE si attiene all’accordo quadro commerciale raggiunto con gli Stati Uniti in Scozia lo scorso anno, che impone un dazio di importazione del 15% sulla maggior parte dei prodotti UE, scongiurando così una guerra commerciale di più ampia portata.

Il presidente della Commissione ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato l’accordo, “ad esempio, con oltre 400 prodotti contenenti acciaio e alluminio, che ora sono soggetti a un’aliquota tariffaria media del 26%”.