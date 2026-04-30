Mojtaba Khamenei: “Gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta umiliante”

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno subito una “sconfitta umiliante”, ha dichiarato oggi la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in un messaggio trasmesso in diretta, sfidando le minacce di Donald Trump di estendere il blocco dei porti iraniani.

“Oggi, due mesi dopo il più grande dispiegamento militare e attacco lanciato dai tiranni di questo mondo nella regione, e dopo l’umiliante sconfitta degli Stati Uniti, si apre un nuovo capitolo” per il Golfo e lo Stretto di Hormuz, ha affermato la Guida Suprema.

Mojtaba Khamenei, rimasto ferito negli attacchi statunitensi-israeliani, non è apparso in pubblico dal suo insediamento, avvenuto il 9 marzo.

Mojtaba ha acquisito il titolo di Guida Suprema dopo l’attacco lanciato dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran il 28 febbraio, che ha ucciso suo padre e predecessore Ali Khamenei e ha dato inizio alla guerra.

La scorsa settimana, il New York Times, citando funzionari iraniani anonimi, ha riferito che era rimasto “gravemente ferito” durante gli attacchi, ma che era rimasto “mentalmente lucido”.

Nel suo messaggio odierno, la Guida Suprema dell’Iran ha affermato che le basi statunitensi nella regione “non hanno nemmeno la capacità di garantire la propria sicurezza, figuriamoci di offrire la minima speranza di sicurezza ai loro alleati”.

Ha inoltre accolto con favore un “nuovo quadro giuridico e gestionale” per lo Stretto di Hormuz, di importanza strategica, come mezzo per portare “benessere e progresso” ai paesi della regione.

Lo stretto è diventato un punto di grande tensione, poiché l’Iran consente il transito di un numero limitato di navi attraverso questa rotta marittima, punto di passaggio per un quinto degli idrocarburi consumati a livello mondiale.

La settimana scorsa, un alto funzionario parlamentare ha dichiarato che Teheran ha ricevuto i primi introiti derivanti dalle tariffe di transito imposte sullo stretto.

Ma le sanzioni contro l’Iran e il blocco dei porti iraniani imposti dagli Stati Uniti come rappresaglia stanno danneggiando l’economia globale. E l’Iran, già in difficoltà prima della guerra, non ne è stato risparmiato: mercoledì la valuta iraniana ha toccato il suo livello più basso rispetto al dollaro dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979.

Mentre un alto funzionario della Casa Bianca ha parlato di una possibile estensione del blocco “per molti mesi”, il presidente iraniano Masoud Peskov ha dichiarato oggi che il blocco dei porti del suo paese è “destinato al fallimento” e non farà altro che peggiorare le tensioni nel Golfo.