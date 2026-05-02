Marco Magnifico (presidente FAI): “Gravissimo, il desiderio del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di radere al suolo le soprintendenze”

AgenPress. “Grave, anzi: gravissimo, il desiderio del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, riportato venerdì dai maggiori quotidiani, di ‘radere al suolo le soprintendenze’. Non è la prima volta che ascoltiamo sue parole di sprezzo nei confronti di una struttura dello Stato che, con passione e sacrifici evidentemente considerati deprecabili, ha assicurato al mondo la sopravvivenza di tanta parte del paesaggio storico e naturale del Paese più bello del mondo; con questa violenza – specchio dei tempi – non le avevamo però mai udite .

Grati, anzi: gratissimi, al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per essersi opposto con tanta determinazione contro l’ennesimo tentativo di ‘semplificare’ (farisaica allocuzione!) le norme a tutela della identità culturale italiana. Ha fatto il suo dovere, certo! Ma lo ha fatto senza mezze misure nel pieno rispetto dell’Articolo 9 della Costituzione; e questo ci ha assai rincuorato”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico.