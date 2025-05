Il 20 maggio fu sventato un attacco all’elicottero di Putin

AgenPress. Il 20 maggio 2025, durante una visita ufficiale nella regione russa di Kursk, l’elicottero del presidente Vladimir Putin è stato coinvolto in un attacco di droni su larga scala attribuito alle forze ucraine.

Secondo quanto riportato dal comandante della divisione di difesa aerea russa, Yuri Dashkin, l’elicottero presidenziale si trovava “praticamente nell’epicentro” dell’attacco, ma le difese aeree russe sono riuscite a respingere l’offensiva abbattendo 46 droni nemici, garantendo così la sicurezza del presidente.

L’attacco è stato descritto dalle autorità russe come “senza precedenti” per intensità e coordinamento. Dashkin ha sottolineato che l’intensità dell’offensiva è aumentata significativamente durante il volo dell’elicottero presidenziale, costringendo le unità di difesa aerea a impegnarsi in un’azione simultanea di protezione del velivolo e neutralizzazione dei droni.