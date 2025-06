Venezia: cade un albero dieci feriti, di cui uno in condizioni gravi

AgenPress. Nel pomeriggio di oggi un grave incidente ha scosso Piazzale Roma a Venezia, uno dei principali terminal automobilistici della città. Un grosso albero è improvvisamente crollato su una zona affollata di turisti e pendolari, provocando almeno dieci feriti, di cui uno in condizioni gravi.

L’albero, con un tronco di notevoli dimensioni, si trovava in un’aiuola nei pressi della zona dei “tre ponti”, vicino a un’edicola, un’area solitamente frequentata da viaggiatori in attesa degli autobus per la terraferma. Secondo le prime ricostruzioni, la pianta si è abbattuta improvvisamente, colpendo in pieno una donna seduta su un muretto sottostante. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale all’Angelo di Mestre con riserva di prognosi. Altre sei persone hanno riportato ferite lievi e sono state assistite dal personale medico sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il personale del Suem 118, la Polizia Locale e due dirigenti del Comune. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo, considerando anche le recenti operazioni di potatura effettuate sugli alberi della zona.

Le condizioni meteorologiche odierne a Venezia sono caratterizzate da cielo prevalentemente soleggiato con temperature intorno ai 25°C. Tuttavia, è in vigore un’allerta gialla per temporali e vento nella regione Veneto fino alle 21:59 CEST, secondo il Servizio Meteorologico. Nonostante ciò, non è ancora chiaro se le condizioni atmosferiche abbiano contribuito al cedimento dell’albero.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle alberature urbane, specialmente in aree ad alta frequentazione turistica come Piazzale Roma. Le autorità locali hanno annunciato l’avvio di controlli approfonditi su tutte le piante della zona per prevenire futuri incidenti. Inoltre, si prevede una revisione delle pratiche di manutenzione del verde pubblico per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

La comunità veneziana e i turisti presenti sono stati profondamente colpiti dall’accaduto, in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa per la celebrazione della Repubblica. Le autorità invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare attenzione alle indicazioni fornite durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.