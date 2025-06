AgenPress. Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha condotto il terzo attacco contro il Ponte di Crimea dall’inizio della guerra danneggiando i sottomarini.

“Dio ama la Trinità e l’SBU porta sempre a termine ciò che è concepito e non si ripete mai”, ha affermato il capo dell’SBU Vasyl Malyuk in una dichiarazione pubblicata sui social media .

“In precedenza, nel 2022 e nel 2023, abbiamo colpito il ponte di Crimea. Quindi oggi abbiamo continuato questa tradizione sott’acqua”, ha aggiunto.

L’SBU ha affermato che l’operazione “è durata diversi mesi, con i soldati che hanno saccheggiato i supporti di questa costruzione illegale”.

Costruito dopo l’occupazione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014, il Ponte di Crimea è una via di rifornimento e trasporto fondamentale per le forze russe verso i territori ucraini occupati.

“E oggi, senza causare vittime civili, il primo esplosivo è stato attivato alle 4:44 del mattino”, ha affermato l’SBU.

Secondo la dichiarazione, i supporti subacquei dei piloni del ponte sono stati gravemente danneggiati nella parte inferiore, poiché sono stati fatti esplodere 1.100 chilogrammi di esplosivo.

L’operazione, che segue l’ attacco di massa con droni condotto dall’SBU contro l’aviazione strategica russa il 1° giugno, è stata supervisionata personalmente dal capo dell’agenzia, Vasyl Maliuk.

Un presunto “agente dei servizi segreti ucraini” è stato arrestato in Crimea, ha dichiarato più tardi il Servizio di sicurezza federale russo il 3 giugno, accusando l’arrestato di aver prodotto un “potente esplosivo”.

Il ponte ha subito danni ingenti durante due precedenti attacchi ucraini nell’ottobre 2022 e nel luglio 2023, sebbene nessuno dei due sia riuscito a renderlo inutilizzabile.

La costruzione del ponte, noto anche come Ponte di Kerch, ha un significativo valore simbolico per la Russia. Il progetto da 4 miliardi di dollari è stato una dichiarazione politica volta a confermare l’ annessione illegale della Crimea da parte del Cremlino nel 2014 , poiché la penisola non è collegata via terra alla Russia.