Antitrust apre fascicolo su tariffe navi Sardegna? Unc: ottima notizia, si faccia subito chiarezza

AgenPress. Secondo il deputato del Pd Silvio Lai, l’Antitrust avrebbe aperto un fascicolo relativa agli aumenti tariffari nel trasporto marittimo da e per la Sardegna a seguito dell’applicazione del sistema europeo Ets (Emission Trading Sistema).

“Ottima notizia, se confermata!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ importante che si faccia subito chiarezza per verificare che non vi siano abusi di posizione dominante, ad esempio imponendo rialzi delle tariffe ingiustificatamente gravose o intese restrittive della concorrenza per fissare i rincari e traslare i maggiori costi sugli utenti finali in modo coordinato. Chiediamo che l’eventuale istruttoria sia estesa anche al resto d’Italia, a cominciare dai trasporti da e per la Sicilia. A maggio il trasporto marittimo è aumentato del 9,7% rispetto a un anno prima, incrementi ingiustificati” conclude Dona.