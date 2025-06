Austria. L’autore della strage alla scuola di Graz è un austriaco di 21 anni

L’autore era un austriaco di 21 anni. L’uomo ha usato due armi da fuoco legalmente detenute: un fucile e una pistola

AgenPress. Dieci persone sono state uccise nell’attacco, sei delle quali erano donne e tre uomini. L’aggressore si è suicidato in un bagno pubblico. Dodici persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

Il movente dell’unico colpevole non era ancora chiaro. Secondo il Ministro dell’Interno Gerhard Karner, l’uomo era un ex studente dell’istituto scolastico che non aveva completato gli studi. Non era precedentemente noto alle autorità.

Il Cancelliere Federale Christian Stocker ha parlato di una “giornata buia” e di una “tragedia nazionale”. Stocker ha annunciato un minuto di silenzio per mercoledì alle 10:00 e ha inoltre dichiarato tre giorni di lutto nazionale fino a venerdì.