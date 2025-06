Negli Stati Uniti si stanno diffondendo le proteste contro le politiche sull’immigrazione di Trump

AgenPress. Come riportato dalla CBS News i manifestanti hanno intonato lo slogan “Riportateli indietro”, in riferimento all’espulsione dei migranti. I media statunitensi hanno evidenziato proteste a Santa Ana, in California; nelle città texane di Austin e Dallas; ad Atlanta, in Georgia; e a Louisville, in Kentucky. Si sono svolte in gran parte in modo pacifico, ma si sono verificati anche scontri isolati e decine di arresti.

Da giorni, la gente di Los Angeles manifesta contro la dura politica di Trump in materia di immigrazione. Lunedì, secondo i media statunitensi, la polizia ha nuovamente usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti. Nonostante alcuni incidenti, gli scontri tra polizia e manifestanti durante le manifestazioni sono sembrati complessivamente minori, come riportato dal New York Times. Le proteste sono state in generale più calme rispetto ai giorni precedenti.

L’intensificarsi delle operazioni da parte delle autorità per l’immigrazione ha scatenato le prime proteste alla fine della scorsa settimana. Secondo le autorità, decine di persone sono state arrestate durante i raid. I critici accusano l’amministrazione Trump di alimentare deliberatamente la paura con misure apparentemente marziali.

Tuttavia, la Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha sottolineato che gli agenti dell’ICE, con il supporto della Guardia Nazionale, stanno attuando esattamente quanto promesso da Trump. Il repubblicano aveva promesso durante la sua campagna elettorale di lanciare il più grande programma di deportazioni nella storia americana.

Il presidente Trump non tollererà le proteste: di recente il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha mobilitato altri 2.000 soldati della Guardia Nazionale da schierare nella metropoli della costa occidentale, insieme a 700 Marines delle forze armate regolari. Solo lo scorso fine settimana, in una mossa insolita e controversa, Trump ha mobilitato 2.000 soldati della Guardia Nazionale. Secondo gli ultimi dati militari, attualmente ci sono circa 1.700 soldati della Guardia Nazionale nell’area di Los Angeles.

È la prima volta da decenni che un presidente degli Stati Uniti prende il controllo della Guardia Nazionale di uno stato americano senza il consenso del governatore. Il conflitto potrebbe degenerare ulteriormente: il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha annunciato una stretta a Los Angeles martedì sera. Il repubblicano ha scritto su Platform X che assisterà l’FBI nel perseguire i criminali violenti, ristabilire l’ordine e assistere l’Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane (ICE) nell’applicazione delle leggi sull’immigrazione. “Il presidente Trump non farà marcia indietro”, ha continuato, aggiungendo che il governo non si lascerà intimidire dall'”illegalità”.

Nel frattempo, Trump ha difeso l’invio di truppe alle proteste di martedì mattina. “Se non avessi inviato le truppe a Los Angeles nelle ultime tre notti, questa città, un tempo splendida e grandiosa, ora sarebbe in fiamme”, ha scritto sulla piattaforma online Truth Social. Ha paragonato questo scenario all’incendio di migliaia di case nei devastanti incendi che hanno colpito l’area metropolitana di Los Angeles all’inizio di quest’anno.

Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha accusato Trump di “abuso di potere” e ha parlato delle fantasie “disturbate” di un “presidente dittatoriale”. Ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti stava oltrepassando una linea rossa. La California ha già intentato una causa contro la decisione di Trump di assumere il controllo della Guardia Nazionale della California senza il consenso dello Stato. Newsom ha annunciato che avrebbe anche intrapreso un’azione legale contro l’invio di truppe regolari in California.

In un altro post su X, Newsom ha criticato i primi 2.000 soldati della Guardia Nazionale per non aver ricevuto cibo né acqua. “Solo circa 300 sono schierati, gli altri sono inattivi negli edifici federali senza ordini.”

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, considera le azioni di Trump una sorta di “caso di prova”. Washington vuole vedere “cosa succede quando il governo federale interviene e sottrae il potere decisionale allo Stato o alla città”, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa. Bass ha aggiunto: “Non credo che la nostra città debba servire da esperimento”. Bass considera questa una “misura provocatoria”. Ha aggiunto di aver cercato di chiarire in anticipo alla Casa Bianca che la mobilitazione della Guardia Nazionale sarebbe stata “un tentativo deliberato di creare disordini e caos nella nostra città”