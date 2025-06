Assago città modello per l’impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo

AgenPress. Grande successo ad Assago per l’incontro “Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio” tenutosi nella Sala Castello del Centro Civico.

È stato il primo incontro organizzato dall’Associazione culturale “Idee in Movimento” e dal gruppo “Assago nel Cuore“, a cui seguiranno ulteriori incontri finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza su varie tematiche di interesse collettivo, di carattere sociale e non soltanto.

Hanno preso parte all’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo, Viviana Tramontana, formatrice e psicologa, Matteo Ferranti, laureato in Scienze giuridiche, Simona Catania, Avvocato e lo scrittore Biagio Maimone. Ha moderato la consigliera comunale Roberta Vieri. Con l’incontro tenutosi nella Sala Castello è partita ufficialmente da Assago la campagna di comunicazione contro il bullismo, il cyberbullismo e la discriminazione sociale. Gli organizzatori sperano che in altri Comuni italiani vengano organizzate iniziative analoghe. Proprio ad Assago, nei mesi passati, sono stati segnalati casi di discriminazione sociale, razzismo e bullismo. Nell’incontro è emerso che il fenomeno del bullismo esige di essere analizzato sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista sociologico.

Difatti esso è un fenomeno che si esprime nella nostra società e ne rispecchia i suoi disvalori.

Possiamo constatare come il bullismo sia in crescita anche e soprattutto in quegli ambiti in cui il tenore di vita è più elevato, non solo nei ghetti in cui vive la povertà.

Nella società odierna è ben evidente che imperversi il materialismo più ostinato secondo cui apparire, sembrare, ostentare è il valore primario. Alla luce di tale presupposto coltivare il mondo interiore dei propri figli è ritenuta cosa inutile.