Gli abitanti di Teheran fuggono verso nord mentre si formano lunghe file nei negozi e nelle stazioni di servizio

AgenPress. Il traffico in uscita da Teheran si è attenuato e la maggior parte di coloro che intendevano lasciare la capitale iraniana per evitare attacchi missilistici israeliani lo ha già fatto dopo aver trascorso ore bloccati nel traffico. Molti si sono diretti a nord, dove hanno case o località lungo il Mar Caspio.

L’atmosfera in città è tranquilla, seppur strana. I supermercati stanno ricevendo un’ondata di clienti, panetterie e supermercati sono affollati. Sebbene i beni di prima necessità siano ancora disponibili, le lunghe file sono la norma anche per articoli di prima necessità come la frutta.

Anche le stazioni di servizio restano affollate, ma la situazione è migliorata rispetto al caos degli ultimi giorni. Per una nazione di quasi 90 milioni di persone, la vita è cambiata rapidamente e visibilmente.