Trump: “Abbiamo il controllo totale dei cieli sopra l’Iran. L’ayatollah Khamenei è un bersaglio facile”

AgenPress. In un post su Truth Social, il presidente Donald Trump ha affermato: “Ora abbiamo il controllo totale dei cieli sopra l’Iran”.

“L’Iran aveva ottimi sistemi di tracciamento del cielo e altre attrezzature difensive, e in abbondanza, ma non sono paragonabili a prodotti americani”. “Nessuno lo fa meglio dei buoni e vecchi Stati Uniti”.

Non è chiaro se questo significhi che gli Stati Uniti stiano intervenendo nel conflitto tra Israele e Iran. In precedenza aveva affermato che gli Stati Uniti non interverranno.

Pochi minuti dopo, Trump ha postato un altro post , dicendo di sapere dove “si nasconde” il leader iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei.

“È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo, almeno non per ora”. “Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza si sta esaurendo”.

Il deputato repubblicano del Kentucky, Thomas Massie, ha collaborato con i democratici del Congresso e ha presentato oggi una risoluzione per vietare “alle Forze Armate degli Stati Uniti di svolgere ostilità non autorizzate nella Repubblica islamica dell’Iran”.

“La Costituzione non consente al potere esecutivo di commettere unilateralmente un atto di guerra contro una nazione sovrana che non abbia attaccato gli Stati Uniti”, ha dichiarato Massie in una nota. “Il Congresso ha il potere esclusivo di dichiarare guerra all’Iran. La guerra in corso tra Israele e Iran non è la nostra guerra. Anche se lo fosse, il Congresso deve decidere tali questioni secondo la nostra Costituzione”.