Khamenei: “La richiesta di resa di Trump è minacciosa e ridicola”

AgenPress. L’appello del presidente Donald Trump alla “resa incondizionata” dell’Iran è stata “minacciosa e ridicola”, ha affermato la guida suprema del Paese in una dichiarazione rilasciata alla televisione di Stato.

“Qualsiasi intervento militare statunitense causerà senza dubbio danni irreparabili”, ha avvertito l’ayatollah Ali Khamenei nel suo discorso, letto da un presentatore televisivo. Ha aggiunto che Israele ha commesso un “enorme errore” con i suoi attacchi all’Iran e che sarà “punito” per le sue azioni.

Khamenei ha inoltre respinto le minacce di Trump in un post successivo su X, definendole “retorica assurda”. “La nazione iraniana non è spaventata da tali minacce”, ha affermato.

L’avvertimento della Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, secondo cui l’intervento degli Stati Uniti porterà “conseguenze irreparabili” è rivolto a un solo uomo: il presidente Donald Trump.

È chiaro che Israele non può distruggere rapidamente il sito nucleare iraniano di Fordo senza l’aiuto americano, in particolare con la bomba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, nota come “bunker buster”.

E l’affermazione di Khamenei secondo cui l’Iran non mostrerà “alcuna pietà” nei confronti delle forze statunitensi nella regione, rafforzerà ulteriormente l’obiettivo di Israele di un cambio di regime in Iran.