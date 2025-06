Il SAP di Napoli esprime solidarietà ai colleghi indagati e ringrazia le istituzioni

AgenPress. Il SAP di Napoli esprime la più profonda solidarietà ai colleghi attualmente indagati per aver semplicemente svolto il proprio dovere. A loro va il nostro sostegno

incondizionato.

Un sincero ringraziamento al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Capo della

Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, per aver ricevuto i colleghi al Viminale e per aver

proposto loro la Medaglia al Valore. Un gesto concreto e significativo, che riconosce

il coraggio e l’abnegazione dimostrati in un intervento ad altissimo rischio, durante il

quale si sono trovati coinvolti in un conflitto a fuoco con due pericolosi criminali

responsabili del brutale omicidio del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo

Legrottaglie.

Pur non volendo entrare nel merito delle valutazioni della magistratura che rispettiamo,

non possiamo non evidenziare quanto sia difficile, per chi tutela quotidianamente la

sicurezza dei cittadini, affrontare il peso di un’indagine conseguente a un “atto dovuto”.

Le ripercussioni sono molteplici: economiche (spese legali ingenti), professionali

(carriera sospesa fino all’esito dell’inchiesta) e morali (lo stigma dell’incriminazione

per chi opera nel rispetto della legge).

È ormai urgente un intervento normativo. Serve una riflessione seria su una riforma

che tenga conto delle cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento: l’uso

legittimo delle armi, la legittima difesa, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un

dovere. In questi casi, l’azione non è antigiuridica e non dovrebbe ricadere

automaticamente sotto procedimento penale.

Il SAP di Napoli ribadisce quindi la propria vicinanza ai colleghi coinvolti e ringrazia

tutte le istituzioni e i cittadini che in questo momento stanno scegliendo di “difendere

chi difende”.