AgenPress. Previsioni Meteo del 26 Maggio 2026.
AL NORD – Tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna. Dalla serata fenomeni in esaurimento ovunque con ritorno di cieli per lo più sereni.
AL CENTRO – Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni centrali, con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali piovaschi sulle zone interne della Sicilia, nuvolosità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria ma senza fenomeni associati. Tornano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata con ampie schiarite.
Temperature minime e massime in generale aumento.