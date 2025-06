Gli Stati Uniti bombardano tre siti nucleari iraniani

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha scritto su Truth Social che gli Stati Uniti “hanno completato un attacco con successo” in tre località: Fordow, Natanz e Isfahan.

Nel discorso alla nazione Trump ha affermato che i principali impianti di arricchimento nucleare dell’Iran sono stati “completamente e totalmente distrutti”, aggiungendo che qualsiasi attacco futuro sarebbe “molto più grande e molto più facile”.

Secondo due funzionari della difesa e un alto funzionario della Casa Bianca, l’amministrazione Trump si sta preparando a possibili ritorsioni da parte dell’Iran; le prossime 48 ore saranno motivo di particolare preoccupazione.

Non è chiaro se le ritorsioni riguarderanno località all’estero o nazionali, o entrambe, hanno affermato i funzionari.

Due funzionari esperti di pianificazione militare hanno dichiarato all’inizio della settimana che l’Iran ha già in mente di colpire basi e risorse statunitensi in Medio Oriente, se necessario, sebbene all’epoca avessero avvertito che non vi erano indicazioni di un imminente dispiegamento di tali piani.

Le basi e le risorse statunitensi sono state al massimo stato di allerta per mesi, ma dopo che Israele ha iniziato la guerra con l’Iran il 13 giugno, i funzionari intervenuti all’inizio della settimana hanno affermato che le preoccupazioni erano aumentate ulteriormente circa la possibilità di attacchi alle risorse statunitensi da parte dell’Iran o dei suoi delegati nella regione.