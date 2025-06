La ritorsione dell’Iran è una preoccupazione crescente negli Stati Uniti dopo gli attacchi

Gli attacchi all’Iran sono stati seguiti dalla Situation Room

AgenPress. Crescono le preoccupazioni per una possibile rappresaglia da parte dell’Iran dopo che il presidente Trump ha rivelato che gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari nel Paese.

Gli Stati Uniti e Israele dovranno attendere risposte “deplorevoli” che vanno oltre i loro calcoli, ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran, impegnandosi a difendere la dignità e la sicurezza dell’Iran.

“Le basi americane nella regione non sono roccaforti, ma punti vulnerabili”, si legge in una nota diffusa dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, legata al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.

Se gli Stati Uniti dovessero prendere di mira l’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Repubblica Islamica, l’Iran è pronto a scatenare forti rappresaglie “senza limiti e senza restrizioni”.

Qualunque atto contro il supremo leader chiuderebbe la porta a ogni negoziato e afferma di “riservarsi tutte le opzioni” per rispondere agli attacchi statunitensi.

Mentre Donald Trump ha affermato che qualsiasi ritorsione da parte dell’Iran sui beni statunitensi “sarà affrontata con una forza ancora maggiore di quella scatenata oggi“.

L’Iran non ha mai avuto piena fiducia nella diplomazia occidentale, ha dichiarato ai giornalisti Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, in un briefing, “e ora ci sono ancora più ragioni per cui non dovremmo fidarci affatto”.

“Abbiamo diverse opzioni a nostra disposizione”, ha affermato. Quando l’aggressione sarà finita, decidiamo come riprendere la diplomazia”. Araghchi ha anche definito l’amministrazione Trump “guerrafondaia” e “fuorilegge”.

L’amministrazione Trump “è la sola e piena responsabile delle pericolose conseguenze e delle implicazioni di vasta portata del suo atto di aggressione”, ha aggiunto: “L’Iran non ha fatto nulla di sbagliato”.