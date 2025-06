AgenPress. La Repubblica islamica dell’Iran minaccia di colpire le basi militari statunitensi in Medio Oriente come rappresaglia per i bombardamenti degli Stati Uniti contro gli impianti nucleari iraniani.

Un consigliere dell’ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, ha affermato che gli Stati Uniti ora “non hanno più posto” in Medio Oriente e che possono aspettarsi “conseguenze irreparabili” dopo l’attacco compiuto nella notte tra sabato e domenica.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale IRNA, Ali Akbar Velayati ha inoltre avvertito che le basi militari utilizzate dalle forze armate statunitensi per effettuare bombardamenti contro gli impianti nucleari del suo Paese sono ora considerate “obiettivi legittimi”.

Un altro consigliere della guida suprema dell’Iran, ha da parte sua sottolineato tramite X che il suo Paese possiede ancora riserve di uranio arricchito.

A Teheran, i manifestanti hanno gridato slogan come “vendetta” contro gli Stati Uniti.