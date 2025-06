l’Iran attacca le forze statunitensi in Qatar

AgenPress. L’Iran ha dichiarato oggi di aver lanciato un attacco missilistico contro la base aerea di Al Udeid in Qatar, dove sono di stanza migliaia di soldati statunitensi, in rappresaglia per il bombardamento statunitense dei suoi siti nucleari avvenuto nel fine settimana.

Funzionari statunitensi hanno confermato che la base aerea di Al Udeid in Qatar è stata attaccata da missili balistici iraniani a corto e medio raggio.

La base aerea di Al Udeid in Qatar è una vasta base militare di proprietà del governo del Qatar, ma da anni ospita una numerosa presenza statunitense, in quanto una delle numerose risorse strategiche degli Stati Uniti nella regione.

Esiste un’estesa difesa aerea insieme a diversi squadroni in grado di mobilitarsi per abbattere i droni in arrivo come parte della sua difesa. Circa 5.000 aviatori statunitensi sono di stanza ad Al Udeid in qualsiasi momento; risorse statunitensi hanno volato dentro e fuori dalla base durante le guerre in Iraq e Afghanistan. Funge da quartier generale per tutte le operazioni aeree della regione.

Il Qatar ha confermato l’attacco e ha affermato che non ci sono state vittime.