Khamenei: “Israele è crollato ed è stato schiacciato. Abbiamo dato un duro schiaffo in faccia all’America”

AgenPress. L’Ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran, ha diffuso un videomessaggio, dopo il cessate il fuoco tra Iran e Israele ed ha dichiarato:

«Il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica… Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione iraniana… abbiamo vinto»

Ha inoltre definito le azioni statunitensi come un fallimento totale: «Il regime americano non ha ottenuto nulla… abbiamo dato un duro schiaffo in faccia all’America».

Ha precisato che Washington era intervenuta solo per salvare Israele, ma “non ha guadagnato nulla”.

Il conflitto è esploso intorno al 13 giugno, quando Israele ha condotto attacchi contro siti nucleari iraniani come Natanz, Fordow e Isfahan; l’Iran ha risposto con missili verso Israele e basi americane nella regione. Il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar, è stato dichiarato il 24 giugno .

Negli ultimi giorni, Khamenei era rimasto nascosto, probabilmente in bunker o siti sicuri a Teheran.