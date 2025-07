PNRR. Meloni: “Abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso questi strumenti e di essere diventati un modello per gli altri Stati”

AgenPress . Oggi l’Italia ha ricevuto la valutazione positiva al pagamento della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, in seguito al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti.

Con il pagamento della settima rata l’Italia confermerà il primato europeo nell’avanzamento del Piano: abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso questi strumenti e di essere diventati un modello per gli altri Stati.

Siamo orgogliosi del grande lavoro fatto finora, per il quale ringrazio particolarmente il Ministro Tommaso Foti e il suo predecessore Raffaele Fitto. Un lavoro che non è certo terminato, e che deve anzi continuare con la stessa determinazione, per una Nazione sempre più moderna, produttiva, competitiva, forte, consapevole e pronta ad affrontare le sfide globali del presente e del futuro.