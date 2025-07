Forte esplosione a Roma al Prenestino. Romano (SIULP): “Siamo vicini ai 9 colleghi feriti. Grazie alle Forze dell’Ordine evitata una strage”

AgenPress. “Esprimiamo la nostra totale vicinanza ai 9 colleghi feriti stamane al Prenestino a seguito di una spaventosa esplosione avvenuta ad una pompa di benzina. Nessuno di loro, a quanto abbiamo appurato, è in pericolo vita. Sappiamo che a seguito di una segnalazione in zona, sul posto si erano recate molte pattuglie di Polizia.

Grazie alla sapiente opera dei colleghi e dei Vigili del Fuoco intervenuti si è evitata una vera e propria strage”. Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico riguardo il distributore di benzina esploso stamattina al Prenestino: “Al momento non ci sono vittime e guardando le immagini si tratta di un vero miracolo. Mi permetto di sottolineare ancora una volta il ruolo determinate e ammirevole delle forze di Polizia cui va il mio più sincero plauso.

Grazie a loro si sono salvate tantissime vite umane. Adiacente al benzinaio c’è una piscina in un centro sportivo dove ogni giorno decine di famiglie trascorrono qualche ora in acqua per resistere al grande caldo estivo. Fortunatamente lo scarico del gas è avvenuto alle 8 di mattina, fosse stato più tardi sarebbe stata una ecatombe”.