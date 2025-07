Roma. Esplode un distributore di benzina. Oltre 20 feriti

AgenPress. Un boato fortissimo ha squarciato la quiete mattutina poco dopo le 8:00 in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino/Centocelle. Una cisterna di GPL – o benzina con GPL – in un distributore AGIP è esplosa, scatenando un violento incendio. La colonna di fumo nero è stata visibile da buona parte della città e l’onda d’urto ha danneggiato palazzi, vetri e automobili nel raggio di centinaia di metri.

Pochi minuti prima, erano giunti sul posto vigili del fuoco, polizia e operatori del 118, allertati per un camion che aveva urtato una conduttura nel distributore. Proprio nel corso di queste operazioni è avvenuta la deflagrazione, che ha investito i soccorritori presenti.

Secondo le stime ufficiali sono rimasti feriti:

1 vigile del fuoco

8 poliziotti

1 operatore del 118

alcuni passanti presenti in zona

In totale sono almeno 10 i feriti, tra cui soccorritori e civili. La maggioranza ha riportato lievi ustioni e ferite da vetro, e sono stati trasferiti tra l’ospedale Umberto I e l’ospedale San Giovanni.

L’esplosione ha procurato danni ingenti: vetri spaccati, intonaci lesionati e la parziale distruzione di diverse auto. Le fiamme hanno raggiunto anche un deposito giudiziario situato subito dietro il distributore.

Per precauzione è stata chiusa la fermata Metro C Teano, e la viabilità nella zona è stata interrotta.

Il boato, percepito fino al centro città, ha provocato momenti di paura. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver pensato a un attentato o a un terremoto, viste le vibrazioni avvertite.

La premier Giorgia Meloni si è subito messa in contatto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e con il sottosegretario Mantovano per monitorare la situazione e in particolare le condizioni dei feriti,