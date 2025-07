Tragedia evitata a Roma: il plauso della Fondazione Insigniti OMRI alle Forze dell’Ordine

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ha voluto esprimere un forte e sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del sistema di emergenza sanitaria, protagonisti del tempestivo e coraggioso intervento in occasione della drammatica esplosione presso un distributore di GPL alla periferia di Roma

AgenPress. Il Presidente della Fondazione, Francesco Tagliente, ha affidato ai canali ufficiali della Fondazione un articolato intervento nel quale sottolinea la straordinaria umanità e dedizione dei soccorritori, capaci di “scrivere una pagina luminosa nella memoria collettiva del nostro Paese”.

Nel suo messaggio, il Presidente Tagliente ha ricordato come questi gesti rappresentino appieno i valori fondanti dell’onorificenza OMRI: altruismo, dedizione e servizio, sottolineando come “l’istinto a correre verso il pericolo quando tutti fuggono sia il segno distintivo di un’etica profonda, scritta non nei regolamenti, ma nella coscienza di chi serve lo Stato”.

Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato a due agenti rimasti feriti durante l’intervento: l’agente Francesco D’Onofrio, capo pattuglia Porta Maggiore 1, e il vice ispettore Marco Neri, capo pattuglia Beta Como 11 del Reparto Volanti. I due operatori, come riportato nel messaggio, “hanno fatto allontanare decine di persone dall’area dell’esplosione e sono rimasti travolti dalla deflagrazione pur di portare a termine il loro compito”.

Il messaggio integrale è disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Fondazione Insigniti OMRI, a testimonianza dell’ammirazione e della gratitudine non solo del Presidente, ma di tutta la comunità degli insigniti.

