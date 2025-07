Netanyahu ha comunicato al presidente Trump di averlo candidato al premio Nobel per la pace

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato al presidente Donald Trump di averlo candidato al premio Nobel per la pace, consegnando a Trump una lettera di candidatura durante un incontro alla Casa Bianca.

I due leader si sono incontrati con i loro principali collaboratori per una cena nella Blue Room della Casa Bianca per celebrare l’operazione Iran e discutere gli sforzi per portare avanti una proposta di cessate il fuoco di 60 giorni per mettere fine al conflitto di 21 mesi a Gaza.

“Sta forgiando la pace mentre parliamo, un paese e una regione dopo l’altra”, ha detto Netanyahu mentre consegnava a Trump una lettera di candidatura che, a suo dire, ha inviato al comitato per il Nobel.

“Visto che viene da te in particolare, questo è molto significativo”, ha detto Trump a Netanyahu mentre il primo ministro gli consegnava la lettera di nomina.

La richiesta del premio per la pace arriva dopo che il leader israeliano per anni ha fatto pressioni su Trump e i suoi predecessori affinché intraprendessero un’azione militare contro il programma nucleare iraniano. Trump ha ordinato alle forze statunitensi di sganciare bombe “bunker-buster” e di lanciare una raffica di missili Tomahawk su tre siti nucleari iraniani chiave.

Alcuni esperti hanno definito la candidatura “patetica”, puntando il dito sul fatto che l’autore della nomina — Netanyahu — è indagato per presunti crimini di guerra. Mentre secondo alcuni opinionisti, la nomina mira a consolidare l’alleanza tra Trump e Netanyahu.

Il regolamento Nobel consente la candidatura da parte di personalità come capi di governo, parlamenti nazionali, accademici, vincitori passati, etc. Netanyahu, in quanto premier eletto, rientra tra i soggetti autorizzati.

Resta da vedere se la nomination verrà seriamente valutata dal comitato, considerando le controversie che circondano entrambi. Per ora, l’atto rappresenta un potente endorsement simbolico e un’accensione mediatica non da poco.