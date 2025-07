Benemerenza civica alla memoria di Maria Domenica Corrado: il tributo del Comune di Sarno

A un anno dalla scomparsa, il Sindaco Francesco Squillante le rende omaggio con un riconoscimento pubblico. Il Prefetto Francesco Tagliente ricorda il valore umano e professionale di Corrado con un messaggio intenso e personale alla città e alla famiglia

AgenPress. Il 24 luglio 2025, alle ore 17:30, nell’aula consiliare del Comune di Sarno, sarà conferita una benemerenza civica alla memoria del Vice Sovrintendente Maria Domenica Corrado, scomparsa un anno fa. Il riconoscimento, voluto dal Sindaco Francesco Squillante, intende onorare una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità, distinguendosi per impegno, professionalità e dedizione al servizio dello Stato.

In occasione della cerimonia, è stato trasmesso un messaggio di grande partecipazione e stima da parte del Prefetto Francesco Tagliente, già Dirigente della Sala Operativa della Questura di Roma, che ha avuto Maria Domenica Corrado alle proprie dipendenze nei primi anni ’90.

“Desidero intervenire con profonda partecipazione, anche a titolo personale – scrive Tagliente – per ricordare Maria Domenica Corrado, che ho avuto il privilegio di avere alle dipendenze quando, da Dirigente della Sala Operativa della Questura di Roma, ho diretto quell’ufficio nei primi anni ’90.”

“Corrado ha dato un contributo fondamentale, determinato e appassionato, al processo di cambiamento e modernizzazione della Sala Operativa. In quegli anni ha operato prima nel servizio 113, garantendo risposte sempre più rapide ed efficaci alle richieste di soccorso pubblico provenienti dai cittadini dell’intero distretto telefonico di Roma. Successivamente, si è distinta nel settore del coordinamento operativo, creando le condizioni affinché le volanti potessero giungere sul luogo dell’intervento nel minor tempo possibile, con una gestione efficiente e razionale delle risorse disponibili.”

“Maria Domenica Corrado è stata, a pieno titolo, una protagonista del cambiamento, una figura che ha saputo unire competenza, umanità e senso delle istituzioni.”

Negli ultimi anni della sua carriera, Maria Domenica Corrado ha prestato servizio presso il Commissariato di Sarno, dove ha contribuito con sensibilità e riservatezza a progetti per la legalità e la giustizia, portando avanti numerose iniziative contro il bullismo nelle scuole, a stretto contatto con i giovani del territorio.

Il Prefetto Tagliente l’ha voluta ricordare anche per il suo tratto umano: “È stata riconosciuta da tutti come una ‘donna carismatica e garbata’, capace di trasformare ogni progetto in un’occasione di crescita civile per la comunità. È una donna che non posso dimenticare, per ciò che ha saputo dare in quegli anni, per la passione silenziosa e concreta con cui ha servito lo Stato e i cittadini. La sua dedizione merita di essere ricordata, anche a distanza di anni.”

Nel suo messaggio, il Prefetto ha voluto anche esprimere vicinanza alla famiglia “Rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza al marito, Gennaro Sacco, ai figli Cristiano, Matteo e Alice, e ringrazio il Sindaco di Sarno e tutta l’Amministrazione comunale, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, il Dirigente del Commissariato Pio D’Amico, per aver condiviso la sensibilità di questo gesto.”

Il messaggio si chiude con parole che racchiudono il senso profondo del tributo: “Il ricordo di chi ha servito la gente con passione non si spegne. Resta. E ci guida.”