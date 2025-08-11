type here...

Trump: “Sia l’Ucraina che la Russia dovrebbero cedersi reciprocamente i territori occupati”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che sia l’Ucraina che la Russia dovrebbero cedersi reciprocamente i territori occupati per porre fine alla guerra e che i suoi colloqui con il presidente russo Vladimir Putin avrebbero avuto lo scopo di valutare la possibilità di questo accordo.

Trump ha inoltre affermato che i colloqui di venerdì con Putin in Alaska sarebbero stati un “incontro esplorativo” per determinare se Putin fosse disposto a raggiungere un tale accordo.

Parlerò con Putin e gli dirò: dovete porre fine a questa guerra, sperando in una discussione costruttiva. Penso che andrà bene, ma potrebbe anche andare male, ha sottolineato Trump. Ha anche affermato che un futuro incontro potrebbe includere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e potrebbe sfociare in un incontro a tre.

 

