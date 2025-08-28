AgenPress. I leader degli Stati Uniti e dell’Europa continuano a discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sostenendo che si è fatto un passo avanti nei colloqui di pace.

Contemporaneamente, la Russia ha preso d’assalto il fronte orientale dell’Ucraina e il 28 agosto ha bombardato Kiev con missili balistici, uccidendo almeno 18 persone e danneggiando la sede della delegazione dell’UE.

Gli esperti concordano sul fatto che i cosiddetti colloqui di pace siano una farsa e che nessuna delle parti si aspetti risultati significativi.

Il problema principale sembra essere che sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia l’UE stanno trascurando una realtà fondamentale: il presidente russo Vladimir Putin non è disposto a scendere a compromessi con l’Ucraina.

“Putin non accetterà alcun compromesso significativo con l’Ucraina”, ha dichiarato al Kyiv Independent Ryhor Nizhnikau, esperto di Russia presso l’Istituto finlandese per gli affari internazionali.

“Putin offre a Kiev due opzioni: accettare le sue richieste politiche e trasformarsi in un’altra Bielorussia, con un regime fantoccio e una russificazione su vasta scala, oppure essere sconfitta militarmente e annessa pezzo per pezzo.”

Fin dall’inizio della guerra della Russia, è stato chiaro: Mosca vuole l’Ucraina sotto il suo controllo. Alla fine del 2022, ha formalizzato anche le sue richieste territoriali.

Il Cremlino ha chiesto all’Ucraina di riconoscere le sue ambizioni territoriali.

Nel 2014 la Russia ha annesso illegalmente la penisola ucraina della Crimea. Il Cremlino ha inoltre annunciato l’ annessione illegale degli oblast’ ucraini di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk nel 2022, nonostante ne abbia solo un controllo parziale.

L’opinione pubblica ucraina è fermamente contraria al riconoscimento de jure di qualsiasi annessione illegale.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto internazionale di sociologia di Kiev da maggio a giugno, ben il 68% degli ucraini era contrario al riconoscimento di qualsiasi territorio ucraino come russo de jure e solo il 25% era pronto a farlo.

Putin ha anche dimostrato che non annullerà nessuna delle annessioni illegali nell’ambito di un accordo di pace con l’Ucraina.

“Qualsiasi compromesso riguardante il riconoscimento de jure dei territori (occupati) è un suicidio politico per qualsiasi leader (ucraino)”, ha dichiarato al Kyiv Independent Oleksandr Kraiev, responsabile del programma Nord America del think-tank ucraino Prism.

Dal punto di vista morale, il riconoscimento di uno qualsiasi di questi territori come russi legittimerebbe la guerra di aggressione del Cremlino e equivarrebbe alla resa dell’Ucraina.

Ma anche da un punto di vista pragmatico, l’Ucraina ha poco da guadagnare da tale riconoscimento, affermano gli analisti. Senza garanzie di sicurezza ferree come l’adesione alla NATO , è improbabile che possa raggiungere una pace stabile e non farà altro che incoraggiare ulteriori aggressioni russe.

“L’Ucraina può accettare un accordo doloroso solo se l’Occidente offre garanzie di sicurezza credibili che scoraggeranno qualsiasi futura aggressione russa. Gli Stati Uniti e l’Europa non possono offrirle. Pertanto, l’Ucraina non può accettare alcuna concessione de facto o de jure perché non ha senso ed è suicida: minerebbe lo sforzo bellico e la stabilità politica del governo.”

Un altro ostacolo alla pace è che è altamente improbabile che Putin accetti garanzie di sicurezza significative per l’Ucraina.

L’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha affermato che si stava discutendo di una garanzia di sicurezza per l’Ucraina in stile articolo 5 della NATO.

Una garanzia ai sensi dell’articolo 5 imporrebbe agli alleati di difendere l’Ucraina con la forza armata in caso di una nuova aggressione russa.

Gli analisti sostengono che questa ipotesi non sia realistica, poiché la Russia si è opposta a garanzie così forti. Inoltre, gli stessi alleati occidentali hanno cercato di evitare una guerra convenzionale o nucleare con la Russia.

Anche il Cremlino ha categoricamente respinto la potenziale adesione dell’Ucraina alla NATO e Trump ha accettato questa richiesta russa.