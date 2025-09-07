Canonizzazione di Carlo Acutis

AgenPress. Sono 800 i pellegrini umbri che arriveranno direttamente nella stazione ferroviaria all’interno del Vaticano, a pochi passi da piazza San Pietro. Questa la reazione dei fedeli umbri al treno speciale che li porterà oggi in Vaticano per la canonizzazione del beato Carlo Acutis.

“Il popolo di Dio ha compreso che Carlo è veramente un testimone autentico”. Il postulatore della causa di canonizzazione del giovane Beato, Nicola Gori, affronta così il tema della fama di santità che ormai da diversi anni accompagna la narrazione attorno alla vicenda di Acutis. Una esperienza che si è estesa rapidamente in tutto il mondo e che ora la canonizzazione di oggi, 7 settembre, presieduta da Leone XIV eleva al punto più alto.

“Dopo un percorso di verifica e di esame. la Chiesa riconosce in lui un esempio di santità universale”, spiega Gori che ripercorre le tappe salienti di questo cammino così sorprendente.

“La fama di santità di Carlo – afferma Gori – è talmente universale che attraversa non solo le Chiese locali, ma anche Paesi dove i cattolici non sono la maggioranza toccando ogni strato sociale. Sacerdoti, famiglie, anziani: tutti vedono in lui un esempio e un amico a cui affidarsi per superare delle difficoltà o per trovare spunti di riflessione per proprio il cammino”.

“In questi giorni – conferma il postulatore – c’è una richiesta incredibile di interviste e di informazioni da parte di quotidiani e riviste di tutto il mondo”. Un segno chiaro dell’universalità di questa figura che apre anche alla riflessione su un altro aspetto auspicato da molti e cioè che Acutis diventi il patrono di Internet.

“Questo – sottolinea Gori – è un percorso che si potrà fare solo dopo la canonizzazione se diverse conferenze episcopali di tutto il mondo faranno richiesta al Papa o al Dicastero per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti. E a vedere l’estensione della fama di santità – conclude – c’è molta speranza che si arrivi anche a questo”.