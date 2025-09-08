Gerusalemme: sei morti e due terroristi uccisi

AgenPress. Il bilancio delle vittime dell’attacco a Gerusalemme è salito a sei, con molti feriti, tra cui una donna incinta.

Il servizio di primo soccorso israeliano ha constatato la morte di quattro persone, un uomo sulla cinquantina e altri tre sulla trentina, sul luogo dell’attentato. Mentre altre due persone sono decedute all’ospedale per le ferite riportate.

Altre dieci persone sono rimaste ferite durante l’attacco avvenuto all’ingresso del quartiere Ramot a Gerusalemme Est; la polizia israeliana ha dichiarato che gli autori hanno aperto il fuoco contro un autobus.

“Un membro delle forze di sicurezza e un civile che si trovavano sulla scena dell’attacco hanno reagito immediatamente, aprendo il fuoco sui terroristi e neutralizzandoli”, ha affermato la polizia in una nota.

Un portavoce della polizia israeliana ha confermato che gli autori dell’attacco sono due, mentre i funzionari della sicurezza hanno affermato che si tratta di palestinesi provenienti dalla Cisgiordania occupata.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver schierato truppe nella zona per supportare la polizia nella ricerca di altri sospettati.