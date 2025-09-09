Israele colpisce i vertici di Hamas a Doha durante i negoziati

AgenPress. L’esercito israeliano ha colpito i vertici di Hamas riuniti a Doha. Nella capitale del Qatar sono state udite delle esplosioni e alte colonne di fumo. Secondo i media il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dato il suo assenso all’attacco.

Una fonte di Hamas ha dichiarato che i leader del gruppo sono stati presi di mira a Doha mentre discutevano della proposta di Trump per un cessate il fuoco a Gaza.

La Tv saudita al Arabiya riferisce che il leader di Hamas Khalil al-Hayya (capo negoziatore e già vice di Yahya Sinwar) è stato ucciso nell’attacco.

Non si è fatta attendere la reazione del Qatar che ha definito “codardo” l’attacco contro la sede di Hamas a Doha.