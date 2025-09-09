type here...

Israele colpisce i vertici di Hamas a Doha durante i negoziati

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’esercito israeliano ha colpito i vertici di Hamas riuniti a Doha. Nella capitale del Qatar sono state udite delle esplosioni e alte colonne di fumo. Secondo i media il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dato il suo assenso all’attacco.

Una fonte di Hamas ha dichiarato  che i leader del gruppo sono stati presi di mira a Doha mentre discutevano della proposta di Trump per un cessate il fuoco a Gaza.

La Tv saudita al Arabiya riferisce che il leader di Hamas Khalil al-Hayya (capo negoziatore e già vice di Yahya Sinwar) è stato ucciso nell’attacco.

Non si è fatta attendere la reazione del Qatar che ha definito “codardo” l’attacco contro la sede di Hamas a Doha.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits