La Polonia abbatte droni russi. Tusk: “Mai dalla Seconda guerra mondiale siamo stati così vicini a un conflitto aperto”

AgenPress. La situazione politica è cambiata, ha affermato Il premier della Polonia Donald Tusk. Ha quindi richiesto consultazioni con gli alleati della NATO invocando l’articolo 4 dell’accordo di alleanza, che prevede consultazioni all’interno dell’alleanza militare qualora uno dei suoi membri si senta minacciato. Diversi importanti politici occidentali hanno accusato la Russia di escalation e hanno manifestato la loro solidarietà alla Polonia.
Secondo Tusk, i droni erano russi. Lo spazio aereo polacco è stato violato 19 volte durante la notte. Un gran numero di droni è entrato dalla Bielorussia. Il Paese è uno degli alleati più stretti di Mosca e, come l’Ucraina, confina con la Polonia.
Secondo il Ministero dell’Interno polacco, sette droni e detriti di razzi sono stati trovati in diverse località entro mezzogiorno. L’origine degli oggetti non è stata ancora determinata. Secondo fonti polacche, non ci sono state vittime.
“Siamo di fronte a una provocazione su larga scala”, ha dichiarato Tusk. “Siamo pronti a respingere tali provocazioni. La situazione è seria e dobbiamo senza dubbio prepararci a diversi scenari”. Il comando militare polacco ha descritto l’incidente come un “atto di aggressione” e ha parlato di una “minaccia reale” per la popolazione.
Il vice primo ministro polacco Krzysztof Gawkowski ha accusato Mosca e la Bielorussia di aver lanciato una campagna di disinformazione nel suo Paese in merito all’incidente con i droni. L’ingresso dei droni nello spazio aereo polacco era un’azione pianificata dalla Russia, ha sottolineato Gawkowski. La Russia aveva recentemente dichiarato di non aver pianificato alcun attacco contro obiettivi in Polonia. L’esercito della Bielorussia, stretto alleato della Russia, ha annunciato di aver abbattuto droni vaganti. La Bielorussia aveva anche informato Polonia e Lituania dell’avvicinamento dei droni.
Dopo l’attacco di oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di “un’ulteriore escalation”. Ha aggiunto che la Russia ha schierato un totale di 415 droni e 40 missili contro l’Ucraina durante la notte. Almeno otto dei droni di fabbricazione iraniana erano puntati sulla Polonia. Non si è trattato di un incidente. “Questo crea un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. È necessaria una risposta forte e congiunta da parte di “Ucraina, Polonia, tutti gli europei e gli Stati Uniti”.