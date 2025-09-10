La Polonia abbatte droni russi. Tusk: “Mai dalla Seconda guerra mondiale siamo stati così vicini a un conflitto aperto”

AgenPress. La situazione politica è cambiata, ha affermato Il premier della Polonia Donald Tusk. Ha quindi richiesto consultazioni con gli alleati della NATO invocando l’articolo 4 dell’accordo di alleanza, che prevede consultazioni all’interno dell’alleanza militare qualora uno dei suoi membri si senta minacciato. Diversi importanti politici occidentali hanno accusato la Russia di escalation e hanno manifestato la loro solidarietà alla Polonia.

Secondo Tusk, i droni erano russi. Lo spazio aereo polacco è stato violato 19 volte durante la notte. Un gran numero di droni è entrato dalla Bielorussia. Il Paese è uno degli alleati più stretti di Mosca e, come l’Ucraina, confina con la Polonia.

Secondo il Ministero dell’Interno polacco, sette droni e detriti di razzi sono stati trovati in diverse località entro mezzogiorno. L’origine degli oggetti non è stata ancora determinata. Secondo fonti polacche, non ci sono state vittime.

“Siamo di fronte a una provocazione su larga scala”, ha dichiarato Tusk. “Siamo pronti a respingere tali provocazioni. La situazione è seria e dobbiamo senza dubbio prepararci a diversi scenari”. Il comando militare polacco ha descritto l’incidente come un “atto di aggressione” e ha parlato di una “minaccia reale” per la popolazione.

Il vice primo ministro polacco Krzysztof Gawkowski ha accusato Mosca e la Bielorussia di aver lanciato una campagna di disinformazione nel suo Paese in merito all’incidente con i droni. L’ingresso dei droni nello spazio aereo polacco era un’azione pianificata dalla Russia, ha sottolineato Gawkowski. La Russia aveva recentemente dichiarato di non aver pianificato alcun attacco contro obiettivi in ​​Polonia. L’esercito della Bielorussia, stretto alleato della Russia, ha annunciato di aver abbattuto droni vaganti. La Bielorussia aveva anche informato Polonia e Lituania dell’avvicinamento dei droni.

Dopo l’attacco di oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di “un’ulteriore escalation”. Ha aggiunto che la Russia ha schierato un totale di 415 droni e 40 missili contro l’Ucraina durante la notte. Almeno otto dei droni di fabbricazione iraniana erano puntati sulla Polonia. Non si è trattato di un incidente. “Questo crea un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. È necessaria una risposta forte e congiunta da parte di “Ucraina, Polonia, tutti gli europei e gli Stati Uniti”.