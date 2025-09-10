type here...

Tusk: “Abbiamo abbattuto droni russi che hanno violato lo spazio aereo della Polonia”

AgenPress. Le forze armate polacche hanno utilizzato armi per abbattere veicoli aerei senza pilota durante le ripetute violazioni del loro spazio aereo durante l’incursione russa in Ucraina, ha affermato il primo ministro polacco Donald Tusk.

“È in corso un’operazione per affrontare le ripetute violazioni dello spazio aereo polacco”, ha dichiarato Tusk tramite X. Le forze armate “hanno usato armi contro gli obiettivi”, ha aggiunto, chiarendo di essere in “comunicazione permanente” con il presidente e i vertici delle forze armate.

“Durante gli attacchi russi di oggi contro obiettivi in Ucraina, lo spazio aereo polacco è stato ripetutamente violato da oggetti simili a droni”, ha affermato l’Aeronautica militare polacca.

I caccia dell’aeronautica militare polacca hanno utilizzato armi contro “oggetti ostili” che hanno violato lo spazio aereo polacco, ha dichiarato  il ministro della Difesa Wladyslaw Kosciniak-Kamys. “Siamo in costante comunicazione con il comando della NATO”, ha aggiunto.

 

