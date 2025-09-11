Chi era Charlie Kirk: attivista di destra, commentatore e alleato del presidente Donald Trump

AgenPress. Charlie Kirk, ucciso in una sparatoria in un’università statunitense, era un attivista di destra, commentatore e alleato del presidente Donald Trump.

Il trentunenne era considerato il portavoce della generazione più giovane del movimento repubblicano di destra di Trump.

Vantava milioni di follower sui social media e, a 18 anni, fondò Turning Point USA, un’organizzazione dedicata a promuovere cause conservatrici nei campus universitari e tra i giovani elettori.

L’ideologia conservatrice di Kirk era strettamente allineata a quella di Trump: ha sostenuto le false accuse di frode del presidente degli Stati Uniti quando ha perso le elezioni presidenziali del 2020.

Durante i suoi interventi nelle università americane, invitava gli studenti a dibattere con lui in rapidi scambi che spesso diventavano virali online, soprattutto quelli contrari alle sue opinioni.

Quando Kirk si è rivolto a un pubblico universitario in Nevada lo scorso ottobre, alcuni tra il pubblico hanno che era una ventata di aria fresca nei campus che la destra politica lamenta essere dominati dall’ideologia liberale.

“Porta idee diverse sul tavolo”, disse all’epoca uno studente. “Idee in cui alcuni di noi credono, ma che a volte hanno paura” di esprimere. Tuttavia, alcuni consideravano Kirk come qualcuno che promuoveva “idee estremiste”.

“Charlie Kirk è un carismatico nazionalista cristiano, che in sostanza agisce come portavoce del trumpismo e delle idee estremiste”, ha affermato Kyle Spencer, autore di un libro che esamina la nascita di Turning Point USA.

In poco più di un decennio è diventato il più grande gruppo di giovani conservatori degli Stati Uniti.

Coltiva attivisti entusiasti, alcuni dei quali sono stati trasportati a Washington il 6 gennaio 2021 per una manifestazione che si è trasformata in un’invasione del Campidoglio degli Stati Uniti con l’obiettivo di impedire la certificazione della sconfitta elettorale di Trump contro il democratico Joe Biden.

Oltre a Turning Point USA, Kirk ha diretto Turning Point Action, una delle principali organizzazioni a cui Trump ha affidato le sue campagne elettorali porta a porta per le elezioni presidenziali dello scorso anno.

Originario della periferia di Chicago, non si è laureato all’università, ma ha iniziato a dedicarsi all’attivismo da adolescente. I suoi punti di forza lo resero presto una figura di riferimento nei circoli repubblicani e nel 2016 era già assistente personale del figlio di Trump.