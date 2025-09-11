L’Fbi rilascia due foto del sospettato dell’uccisione di Charlie Kirk

AgenPress. il sospettato dell’uccisione di Charlie Kirk, ancora non identificato, sembrerebbe aver agito da solo. Nel caricatore dell’arma sono stati rinvenuti bossoli con incisioni pro transgender e antifasciste. l’Fbi ha rilasciato due foto della persona sospettata di aver ucciso l’attivista conservatore. La foto mostra una persona che sale una rampa di scale indossando jeans scuri, una camicia nera a maniche lunghe, un cappello nero e occhiali da sole neri.

“Abbiamo un buon video” del ricercato, che è stato filmato mentre si allontanava da un edificio, presumibilmente quello da cui ha sparato a distanza alla vittima, e prendeva delle scale per uscire dall’università.

I funzionari ritengono che l’uomo armato che ha ucciso Kirk sia saltato da un tetto e sia fuggito in un quartiere dopo aver sparato un colpo al collo di Kirk.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una dichiarazione video, ha dichiarato Kirk martire politico accusando la “sinistra radicale” di aver orchestrato il suo assassinio.

Trump si è impegnato a vendicare la sua morte e a chiedere conto a tutti i responsabili.

Trump conferirà a Kirk la Medal of Freedom, la medaglia per la libertà, la più alta onorificenza civile americana.

“Era un gigante della sua generazione, un campione della libertà e ispirazione per milioni e milioni di persone”, ha detto Trump.