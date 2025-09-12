Il principe Harry e i ministri degli esteri europei arrivano a Kiev

AgenPress. Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper e altri funzionari europei, oltre al principe Harry, sono arrivati ​​a Kiev.

La visita di Sikorski è avvenuta pochi giorni dopo la più grande incursione di droni russi nello spazio aereo polacco durante un attacco di massa all’Ucraina, in quello che i funzionari polacchi descrivono come un attacco e una provocazione “deliberatamente mirati”.

“Oggi terremo colloqui sostanziali sulla nostra sicurezza comune, sull’adesione dell’Ucraina all’UE e alla NATO e sulla pressione su Mosca”, ha affermato il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

Anche funzionari francesi, tedeschi e italiani visiteranno Kiev, ha annunciato il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak.

“Questi paesi sono in prima linea nella ‘coalizione dei volenterosi’, che sta plasmando un nuovo sistema di sicurezza per il continente europeo”, ha affermato Yermak su X.

Secondo il Guardian , il principe Harry ha effettuato una visita non annunciata in Ucraina su invito del governo ucraino, affermando di voler fare “tutto il possibile” per sostenere il recupero di migliaia di militari ucraini feriti in guerra.

Durante la sua visita, il principe Harry e il team della Fondazione Invictus Games hanno in programma di presentare nuove iniziative a sostegno della riabilitazione dei feriti. L’obiettivo è fornire aiuti in tutte le regioni dell’Ucraina, ha riportato il quotidiano.

Il principe Harry incontrerà anche il primo ministro Yuliia Svyrydenko.