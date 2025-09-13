type here...

Trump: “Pronto a imporre sanzioni a Mosca, ma i paesi NATO smettano di comprare petrolio dalla Russia”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia, a condizione che i paesi membri della NATO smettano di acquistare petrolio russo.

“Sono pronto a imporre sanzioni significative alla Russia quando tutti i paesi della NATO saranno d’accordo e inizieranno a fare lo stesso e quando tutti i paesi della NATO smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia”, ha scritto in un post su Truth Social.

Allo stesso tempo, Trump ha suggerito che i paesi membri della NATO impongano sanzioni dal 50% al 100% sui prodotti importati dalla Cina, al fine di indebolire l’influenza economica della Cina sulla Russia.

Inoltre, il presidente americano ha commentato che “come sapete, l’impegno della NATO a vincere (la guerra in Ucraina) è molto inferiore al 100% e gli acquisti di petrolio russo da parte di alcuni (paesi) sono scioccanti! Indeboliscono la vostra posizione negoziale (…) contro la Russia”.

“Sono qui solo per aiutare a fermare e salvare migliaia di vite russe e ucraine”, ha sottolineato Trump, commentando che la scorsa settimana sono state uccise 7.118 persone, senza tuttavia specificare da dove provengano questi dati.

“Se la NATO fa quello che dico, la guerra finirà rapidamente e tutte queste vite saranno salvate. Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo e quello degli Stati Uniti, le loro energie e i loro soldi”, ha avvertito.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits