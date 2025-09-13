Trump: “Pronto a imporre sanzioni a Mosca, ma i paesi NATO smettano di comprare petrolio dalla Russia”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia, a condizione che i paesi membri della NATO smettano di acquistare petrolio russo.

“Sono pronto a imporre sanzioni significative alla Russia quando tutti i paesi della NATO saranno d’accordo e inizieranno a fare lo stesso e quando tutti i paesi della NATO smetteranno di acquistare petrolio dalla Russia”, ha scritto in un post su Truth Social.

Allo stesso tempo, Trump ha suggerito che i paesi membri della NATO impongano sanzioni dal 50% al 100% sui prodotti importati dalla Cina, al fine di indebolire l’influenza economica della Cina sulla Russia.

Inoltre, il presidente americano ha commentato che “come sapete, l’impegno della NATO a vincere (la guerra in Ucraina) è molto inferiore al 100% e gli acquisti di petrolio russo da parte di alcuni (paesi) sono scioccanti! Indeboliscono la vostra posizione negoziale (…) contro la Russia”.

“Sono qui solo per aiutare a fermare e salvare migliaia di vite russe e ucraine”, ha sottolineato Trump, commentando che la scorsa settimana sono state uccise 7.118 persone, senza tuttavia specificare da dove provengano questi dati.

“Se la NATO fa quello che dico, la guerra finirà rapidamente e tutte queste vite saranno salvate. Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo e quello degli Stati Uniti, le loro energie e i loro soldi”, ha avvertito.