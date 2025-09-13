AgenPress. Dopo mesi di feroci combattimenti, Kiev sostiene che l’esercito ucraino ha fermato l’avanzata delle forze russe nella regione di Sumy, nell’Ucraina nordorientale.

“Oggi possiamo dire che l’offensiva russa (nella regione di Sumy) è stata completamente respinta dalle nostre forze”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sulla piattaforma Telegram, dopo aver consultato i vertici delle forze armate ucraine, tra cui il generale Oleksandr Shirsky. Le ostilità nelle zone di confine continuano, ma le truppe russe non sono più in grado di proseguire la loro offensiva, ha affermato Zelensky.

A giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le truppe russe avrebbero dovuto creare una zona di sicurezza di circa 10 chilometri nella regione ucraina di Sumy, per prevenire un possibile attacco transfrontaliero simile a quello di Kursk dell’anno scorso.

Secondo gli analisti militari ucraini, le forze armate russe controllano ancora un’area di circa 200 chilometri quadrati nella regione di Sumy. Tre anni e mezzo dopo l’inizio dell’invasione russa, le truppe di Mosca hanno occupato quasi un quinto del territorio ucraino.