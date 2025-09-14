Donald Trump: “Indagheremo su Soros, dovrebbe essere messo in prigione”

AgenPress. Donald Trump ha affermato di sperare che la nazione guarisca dopo l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, sebbene abbia lasciato intendere in un’intervista esclusiva rilasciata sabato alla NBC News che un’area della “sinistra radicale” nel paese rappresenti un ostacolo alla riconciliazione.

“Vorrei vedere [l’America] guarire”. “Ma abbiamo a che fare con un gruppo di lunatici di sinistra radicale, che non giocano pulito e non l’hanno mai fatto”.

Trump ha promesso che la sua amministrazione avrebbe scovato “ciascuno di coloro che hanno contribuito a questa atrocità… comprese le organizzazioni che la finanziano e la sostengono”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inoltre criticato George Soros, il 95enne mega-donatore democratico e fondatore di un gruppo chiamato Open Society Foundations.

Trump ha dichiarato che “indagheremo su Soros” per possibili violazioni della legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

Rispondendo a una domanda su Soros, il presidente ha affermato che “dovrebbe essere messo in prigione”. “È un cattivo ragazzo”, ha aggiunto Trump.

Soros finanzia da tempo sia i candidati democratici che le cause progressiste ed è uno dei maggiori donatori della sinistra.

Trump aveva scritto che Soros e suo figlio Alex, ora presidente dell’organizzazione, avrebbero dovuto essere incriminati ai sensi del RICO “a causa del loro sostegno alle proteste violente e a molto altro, in tutti gli Stati Uniti d’America”.